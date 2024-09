Jean enterré par erreur dans le cimetière d'Evere: "Mon mari ne méritait pas ça", témoigne Marcelle

"Je venais toutes les semaines au cimetière de Schaerbeek, et je ne comprenais pas pourquoi le nom de mon mari n'apparaissait pas sur la tombe, alors que mon fils a payé. Je venais me recueillir ici, et mon époux n’est pas dans cette tombe", confie Marcelle. "Quand j’en parle à des amis, personne n’a entendu parler d'une aventure pareille. Je ne me sens pas très bien. J’ai 88 ans. Tous les jours, je pense à mon mari. 60 ans de mariage, cela ne s’oublie pas comme ça. Ce n’est pas possible. Je me sens frustrée, car mon mari ne méritait pas ça."

Marie-Claire, la belle-fille de Marcelle, partage cette frustration et refuse l'idée que sa famille doive payer à nouveau pour corriger l'erreur: "C'est un problème de communication et de vérification. D’accord, ce sont les mêmes noms, mais il fallait chercher plus loin. Il fallait regarder les dates. On avait fourni tous les renseignements. Il y a toujours eu ce caveau familial. C’était prévu pour lui. Il n’y avait rien de nouveau pour nous. Il est hors de question qu’on repaye. C’est quoi cette histoire? Cette erreur, ça ne va pas."

La commune d'Evere a assuré qu'elle prendra en charge l'exhumation du corps (750 euros), tandis que la commune de Schaerbeek pourrait réclamer quelque 150 euros pour l'inhumation.