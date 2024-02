Hugo, camionneur, a été bloqué durant 5 jours à cause des manifestations agricoles: "Je me sentais un peu comme un otage"

Ce vendredi après-midi, nous apprenons que l'heure est à l'apaisement entre les syndicats agricoles et les gouvernements du pays. Les premiers cités ont accepté de laisser sa chance aux négociations. Un calendrier de travail a été établi, a annoncé le ministre fédéral David Clarinval. La première réunion de la task force agriculture se tiendra jeudi ou vendredi prochain. Celle-ci se penchera sur la composition des prix afin d'offrir une répartition des marges entre les producteurs et les distributeurs.

Ce camionneur espagnol était bloqué depuis 5 jours à Marche. Il va enfin pouvoir rentrer chez lui.

"Je suis arrivé lundi à 14 heures et à 15 heures, ils bloquaient", explique-t-il à notre journaliste Michael Menten. "Lidl a refusé de prendre la marchandise. Depuis 5 jours, je me promène, je mange et je me repose. C'est toujours les mêmes habits depuis 5 jours, tout en sachant que je suis sur la route depuis 30 jours, je me sentais un peu comme un otage".

À lire aussi Les dégâts de la mobilisation des agriculteurs à Bruxelles restent "relativement limités"

"Je veux remercier les agriculteurs. Apparemment, ils me laissent au moins rentrer à la maison voir ma famille. Cela fait depuis cinq jours que j'attends ça, je suis finalement content de pouvoir sortir après cinq jours en otage", explique-t-il.