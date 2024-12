Il y a des... surprises: voici ce que les Belges ont le plus recherché sur Google en 2024

Listes : Termes de recherche tendances 1. Euro

2. CAN

3. Temu

4. Joost Klein

5. Olympische Spelen/Jeux Olympiques

6. Alain Delon

7. IPhone 16

8. Verkiezingen/elections

9. Liam Payne

10. Kate Middleton Célébrités internationales 1. Joost Klein

2. Kate Middleton

3. Kendji Girac

4. Michel Blanc

5. Donald Trump

6. Kamala Harris

7. Raven van Dorst

8. Joe Biden

9. P Diddy

10. Jordan Bardella Belges célèbres 1. Petra De Sutter

2. Melissa Depraetere

3. Bart De Wever

4. Fouad Ahidar

5. Frank Verstraeten

6. Roosje Pertz

7. Els van Doesburg

8. Mustii

9. Fatma Taspinar

10. Louis Thyssen Films & émissions télévisées 1. Beetlejuice

2. Saltburn

3. Ex on the Beach

4. Oppenheimer

5. Kamp Waes

6. Dune

7. Inside Out 2

8. It Ends With Us

9. Dune 2

10. Expeditie Groenland Athlètes 1. Lamine Yamal

2. Imane Khelif

3. Nafi Thiam

4. Simone Biles

5. Zizou Bergs

6. Leon Marchand

7. Nico Williams

8. Nina Derwael

9. Teddy Riner

10. Emma Meesseman Personnalités décédées 1. Alain Delon

2. Liam Payne

3. Shannen Doherty

4. Mademoiselle Luna

5. Aron Wade

6. Francoise Hardy

7. Maggie Smith

8. Aleksej Navalny

9. Jodie Devos

10. Akira Toriyama Artistes musicaux 1. Joost Klein

2. Kendji Girac

3. Raven van Dorst

4. One Direction

5. Rammstein

6. Linkin Park

7. Cheryl Cole

8. Slimane

9. Olivia Rodrigo

10. Philippe Katerine Événements sportifs 1. Euro

2. CAN

3. Tour de France

4. Roland Garros

5. Olympische Spelen

6. Copa America

7. Wimbledon

8. Vuelta

9. Paralympische Spelen

10. Giro Comment ? 1. Comment voter ?

2. Comment faire le e majuscule avec accent aigu ?

3. Comment savoir si un œuf est encore bon ?

4. Comment suivre ma demande de visa belgique ?

5. Comment déboucher oreilles ?

6. Comment se connecter et se déconnecter d’outlook.com ?

7. Comment purger un radiateur ?

8. Comment avoir iOS 18 ?

9. Comment faire des crêpes ?

10. Comment acheter un appartement pas cher en Corrèze ? C’est quoi ? 1. Décret paysage c'est quoi ?

2. Sapiosexual c'est quoi ?

3. Malaise vagal c'est quoi ?

4. Good Move c'est quoi ?

5. Cortisol c'est quoi ?

6. Evras c'est quoi ?

7. Buy Way c'est quoi ?

8. Hezbollah c'est quoi ?

9. La sodomie c'est quoi ?

10. L'Assemblée nationale c'est quoi ? Pourquoi ? 1. Pourquoi dissoudre l'Assemblée nationale ?

2. Pourquoi on a inventé la tronçonneuse ?

3. Pourquoi les agriculteurs manifestent ?

4. Pourquoi les corn flakes ont été inventées ?

5. Pourquoi Mbappe porte un masque ?

6. Pourquoi Thibaut Courtois ne joue pas l'Euro ?

7. Pourquoi ma femme me crie dessus ?

8. Pourquoi la France est qualifiée d'office à l'Eurovision ?

9. Pourquoi voter MR ?

10. Pourquoi mon mari me crie dessus ?