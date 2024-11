Infidélité dans le couple: voici l'âge où nous sommes le plus susceptibles de tromper notre partenaire

Des études récentes révèlent les âges les plus "dangereux" concernant l'infidélité. Elles soulignent aussi des différences significatives entre les hommes et les femmes en matière d'infidélité, notamment en ce qui concerne la fréquence et les motivations.

Cette théorie est renforcée par une autre étude, menée par le journal Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, qui analyse les données du site de rencontres extra-conjugales Ashley Madison. Les résultats montrent que les hommes sont plus susceptibles de tromper leur partenaire à certains âges charnières, comme 29 ans, 39 ans et 49 ans. Ces périodes correspondraient à des moments de questionnement et de transition dans la vie.

