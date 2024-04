Info trafic: encore des files sur le ring intérieur vers Grand-Bigard

09h00 Un accident sur la Nationale 4 Un accident vient d'être signalé sur la Nationale 4 (Luxembourg-Namur-Bruxelles) à hauteur de Rhisnes en direction de Bruxelles. A Bruxelles, les plus longs ralentissements pour l'instant sont toujours et encore sur le ring intérieur mais entre Haut-Ittre et Halle vers Grand-Bigard où vous ralentissez 20 minutes. 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren en direction de Waterloo. On vous rappelle que du côté de Liège, la liaison E25 - E40 - A602 et donc le Tunnel de Cointe sera fermée durant 5 nuits de 22h à 6h (de dimanche à vendredi prochain) pour préparer les travaux de cet été. Ces fermetures nocturnes porteront sur les deux sens de circulation entre les sorties 35 "Avroy-Laveu" et 39 "Chênée". Bonne route !

08h34 Seulement 62 km de files cumulées sur l'ensemble du réseau Très peu de choses à vous signaler ce vendredi, tant mieux. Seulement 62 km de files cumulées sur l'ensemble de notre réseau routier. L'accident avant les 4 Bras de Tervuren sur le ring intérieur de Bruxelles ne provoque pas de perturbations supplémentaires. 10 minutes à ralentir vers Waterloo. Vous perdez aussi 5 minutes entre Wauthier-Braine et Halle et moins de 10 minutes entre Expo et Machelen. Les plus longues files se situent en région namuroise ce matin : 15 minutes dans les travaux de l'E411 entre Daussoulx et Aische-en-Refail vers Bruxelles. Bruxelles où le véhicule en panne dans le Tunnel Annie Cordy vers le centre n'a pas encore été dépanné.

08h13 Accident à hauteur des quatre bras de Tervuren Un accident vient de se produire en bande de droite sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur des 4 Bras de Tervuren dans la zone de ralentissement. Vous ajoutez 15 minutes vers Waterloo, mais cela pourrait augmenter suite à cet accident. Sur le ring intérieur, les files ont diminué entre Expo et Machelen. Il reste 15 minutes au lieu de 30 en direction de Zaventem. Sur l'E411, vous ralentissez 2 petites minutes entre Jezus-Eik et le Carrefour Léonard et 15 minutes dans la zone de chantier entre Daussoulx et Aische-en-Refail. Plus de files sur le ring extérieur entre Waterloo et le Carrefour Léonard. Pas de files sur l'E40 (Liège-Bruxelles) ni sur l'E19 (Anvers-Bruxelles). Dans le Hainaut, 5 minutes de files sur l'E42 Liège-Mons entre Chapelle-Lez-Herlaimont et Bois d'Haine. À Liège, les traditionnels ralentissements sont présents entre Wandre et Bressoux sur la E25 en direction de Liège. Enfin, un véhicule est en panne à Bruxelles dans le Tunnel Annie Cordy en bande de droite en direction du Midi.

07h37 Un vendredi matin très calme L'accident à Vilvorde sur le ring intérieur a été dégagé mais les files restent : vous ralentissez 30 minutes entre Expo et Machelen. Les seules autres files repérées ce matin sont celles avant le Tunnel de Tervuren vers le Carrefour Léonard : +10 minutes. On vous rappelle également que le chantier au carrefour Léonard et la découverte de problème de stabilité provoqueront dès la semaine prochaine (mardi) la fermeture de la bretelle vers Waterloo quand vous venez d'Auderghem via la E411. Très calme ce vendredi matin sur les routes.

07h09 L'accident a été dégagé L'accident qui s'est produit tout à l'heure à Argenteuil a été dégagé. Les files ont disparu, il ne reste que 2 petites minutes de ralentissements en direction de Zaventem entre Waterloo et Argenteuil. Dans l'autre sens, en intérieur, un accident est signalé en bande de gauche à Vilvorde en direction de Waterloo. Vous ralentissez 25 minutes entre Expo et Vilvorde. Plus loin, avant le Tunnel de Tervuren, vous devrez ajouter 10 minutes en direction de Waterloo. On rappelle enfin une chaussée glissante suite à une perte d'hydrocarbure sur la Nationale 25 à hauteur de Corbais en direction de Louvain. Des travaux de rabotage doivent être effectués. Fermeture de la bande de droite jusque ce soir