Info trafic: quel est l'état des routes ce mercredi matin?

A Bruxelles, on signale la fermeture des tunnels de la Woluwe en direction de Zaventem et Reyers en direction du centre.

Il subsiste cependant 20 minutes de ralentissements entre Strombeek-Bever et Dilbeek en direction de Hal.

L'accident impliquant un poids lourd sur l'A602 Loncin-Chênée à hauteur de Saint-Laurent en direction du Luxembourg est toujours présent. La bande de droite est bloquée et vous ralentissez 10 minutes entre l'Aire de Glain et Avroy-Laveu.

Un autre accident s'est produit sur l'A54 Charleroi - Nivelles à hauteur de l'Aire de Fromiée en direction de Nivelles. La bande de droite est obstruée en direction de Nivelles. Vous ralentissez 20 minutes entre l'Aire de Thiméon et Fromiée

Un accident s'est produit sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Sterrebeek en direction de Bruxelles. La bande de droite est bloquée. 15 minutes de files entre le le Parking de Heverlee et Sterrebeek.

Pas mal d'accidents sur nos routes ce mercredi matin à cause des mauvaises conditions climatiques.

06h29

Conditions de circulation compliquées à cause de la pluie

Les conditions de circulation sont plus compliquées ce mercredi matin avec déjà 4 accidents sur nos routes :

L'accident impliquant un poids lourd sur l'A602 Loncin-Chênée à hauteur de Saint-Laurent en direction du Luxembourg est toujours présent. La Police conseille d'ailleurs une déviation via l'A604 car la chaussée serait fermée à cet endroit.

L'accident sur la E42 Lille-Tournai-Mons à hauteur de Wasmes-Audemez en direction de Mons est également toujours d'actualité. La bande de droite est obstruée.

Un autre accident s'est produit sur l'A54 Charleroi - Nivelles à hauteur de l'Aire de Fromiée en direction de Nivelles. La bande de droite est obstruée en direction de Nivelles. Vous ralentissez 15 minutes entre l'Aire de Thiméon et Fromiée

Un 4ème accident s'est déjà produit sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Dilbeek en direction de Halle. Là, c'est la bande de gauche qui est bloquée. 10 minutes de files présentes entre Grand-Bigard et Dilbeek.

Dans l'autre sens, le ring intérieur, 4 minutes perdues entre Grand-Bigard et Jette puis 6 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen en direction de Zaventem. Ici, on parle des files habituelles du matin.