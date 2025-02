Info trafic: quelle est la situation sur nos routes ce vendredi, veille de vacances scolaires?

08h32 Situation globalement calme Une situation relativement calme ce vendredi sur les routes. Vous perdez maximum 15 minutes sur le ring de Bruxelles.

Que ce soit en intérieur à l'approche du chantier de Léonard, depuis Wezembeek-Oppem, direction Waterloo.

Entre Expo et Machelen, en direction du viaduc de Vilvorde. Ou bien en ring extérieur entre Zellik et Anderlecht, direction Forest.

08h09 Quelques ralentissements sur le ring de Bruxelles Il y a toujours ce camion en panne qui vous gêne sur l'autoroute E42 de Liège vers Namur.

Il se trouve sur la bande d'accélération du parking d'Horion à hauteur donc d'Horion-Hozémont.

Prudence si vous devez passer par là. Sur le ring de Bruxelles, ça ralenti à plusieurs endroits :

Vous perdez 15 minutes à l'approche des 3 gros chantiers.

Que ce soit celui de Léonard, depuis Wezembeek-Oppem, direction Waterloo.

Entre Expo et Machelen, en direction du viaduc de Vilvorde.

Et puis en ring extérieur aussi entre Zellik et Anderlecht, direction Forest.

07h29 Le premier véhicule en panne dégagé, un autre véhicule en panne Bonne nouvelle, le camion en panne signalé depuis ce matin sur l'E42 St-Vith - Verviers à hauteur de Francorchamps vient d'être dégagé. Par contre, on nous signale maintenant un autre camion en panne.

Toujours sur cette E42 mais entre Liège et Namur cette fois, à hauteur de Horion-Hozémont, en direction de Namur.

Le véhicule se trouve sur la bande de lancement à la sortie du parking d'Horion. Enfin, on termine par l'annonce d'un gros chantier toujours sur cette autoroute E42.

La démolition et la reconstruction du pont de La Louvière qui démarre ce lundi.

A partir donc de ce lundi et jusqu’à la fin de cette année, la circulation vers Charleroi basculera en sens inverse et la circulation vers Mons se fera elle via la bande d’arrêt d’urgence et la bande de droite. 2 bandes seront malgré tout maintenus dans chaque sens, mais la vitesse sera réduite à 70km/h durant toute la durée du chantier.

07h09 Très calme sur les routes, un air de vacances Une situation très calme ce vendredi sur les routes. Sans doute déjà un air de vacances de carnaval... Moins de 10 minutes de ralentissements à l'approche des 3 chantiers du ring de Bruxelles :

Anderlecht, Vilvorde & Léonard. Et puis, il y a toujours ce camion en panne sur l'E42 en bande d'arrêt d'urgence.

C'est entre St-Vith et Verviers, à hauteur de Francorchamps.

06h29 Un gros chantier débute ce lundi Il y a toujours ce véhicule en panne sur l'autoroute E42 en région liégeoise.

Entre St-Vith et Verviers à hauteur de Francorchamps, en direction de Verviers.

C'est un camion qui est en panne en bande d'arrêt d'urgence. Et puis on reste sur l'E42, mais en région de La Louvière.

Attention, un gros chantier démarre ce lundi. C’est la démolition suivie de la reconstruction du pont de La Louvière en direction de Charleroi. A partir de ce lundi et jusqu’à la fin de cette année, la circulation vers Charleroi se fera en sens inverse et donc la circulation vers Mons se fera elle via la bande d’arrêt d’urgence et la bande de droite. 2 bandes seront maintenus dans chaque sens et la circulation sera réduite à 70km/h durant toute la durée du chantier. C’est donc sur l’E42 à hauteur du pont de La Louvière !