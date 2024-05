Instagram est toujours le réseau social le plus populaire chez les jeunes: sont-ils conscients d'être influencés par ces applications?

Instagram est toujours le réseau préféré des Belges âgés de 16 à 18 ans : ils sont 82% à l'utiliser. Cependant, cette première place est de plus en plus remise en question au profit de TikTok, où ils sont 79% dans la même tranche d'âge à scroller. Des jeunes de plus en plus sous influence, mais sont-ils conscients d'être à ce point... influencé dans leurs choix ?

Ils font partie du quotidien des Belges et en particulier de ceux qui ont entre 16 et 24 ans : les réseaux sociaux. Chez nous, Instagram demeure la plateforme la plus populaire, mais elle est suivie de près par un certain... TikTok. 85 % des jeunes utilisateurs de plateformes reconnaissent également suivre des influenceurs. Manon Dupont en est une, même si elle préfère qu'on la désigne en qualité de créatrice de contenu : elle est suivie par plus de 10 000 personnes.

"Je pense que les gens qui me suivent, la communauté que j'ai à l'heure actuelle, ils se reconnaissent en moi, dans les choses que je dis, dans les valeurs que je partage, dans ma cuisine, dans les recommandations que je fais", explique-t-elle. Manon collabore régulièrement avec des professionnels du marketing d'influence, des experts qui profitent de sa visibilité pour valoriser certains de leurs produits. "Ce qui est important pour moi quand je choisis une collaboration, c'est que la marque partage mes valeurs et que je puisse trouver une façon de faire rayonner le produit ou la marque qu'on me demande de mettre en avant à ma façon. Ce n'est pas qu'une question du tout d'argent, mais c'est vraiment, est-ce que le produit, je l'achèterai moi-même et est-ce que cet endroit ou cette marque, j'en parlerai naturellement ?", détaille-t-elle.