"Je suis incapable de mentir": le patron d'Engie, Vincent Verbeke, en dit plus sur l'homme derrière le chef d'entreprise

Quel a été le parcours de Vincent Verbeke? Quelles sont ses qualités ? Et ses défauts ? Quels sont ses loisirs ? Le CEO d'Engie Belgique s'est prêté aux jeux des questions et nous en dit plus sur l'homme derrière le chef d'entreprise.

Qui êtes-vous et quel est votre parcours ? Je suis Vincent Verbeke, le CEO d'Engie en Belgique. J'ai 48 ans, je suis marié et j'ai deux enfants. Je suis né et j'ai grandi à Charleroi, et aujourd'hui, j'habite à Bruxelles. Comment s'est passé votre parcours scolaire ? L'éducation a toujours été très importante pour moi. J'ai eu la chance d'avoir un parcours scolaire heureux, où j'ai rencontré des enseignants qui m'ont tiré vers le haut. Je me souviens de ces moments comme étant fantastiques, où le monde s'ouvre et où on apprend de nouvelles choses.

Quel diplôme avez-vous obtenu ? J'ai terminé mon parcours d'ingénieur civil avec la plus grande distinction. Ça fait très pompeux. Quelles sont vos principales qualités ? Ma principale qualité est mon énergie et ma détermination. Énergie, c'était sans jeu de mots (rire). Qu'est-ce que vous ne supportez pas ?



Je ne supporte pas l'hypocrisie et je n'aime pas qu'on tourne autour du pot. Et votre principal défaut ? Je pense que mon plus grand défaut, c'est d'être très impatient. Ça se traduit par de l'énervement. Qu'êtes-vous incapable de faire ? Je suis incapable de mentir. C'est même pas moi qui le dis, c'est mon épouse et tous mes amis. Mes collaborateurs ? Ils ne le savent pas. Où vous sentez-vous le mieux ? D'un point de vue professionnel, je me sens le mieux dans la salle des marchés parce que c'est là où l'action se passe. C'est vraiment le centre de gravité de l'entreprise. C'est là où nous assurons, en temps réel, l'équilibrage entre les besoins énergétiques de nos clients et les moyens de production que nous mobilisons pour y faire face. D'un point de vue privé, là où je me sens le mieux, c'est avec mes proches amis et en famille. Quels sont vos loisirs ? J'adore le sport. J'adore la compétition. C'est presque de la préhistoire maintenant, mais j'ai beaucoup joué au basket. J'ai joué en division 2 nationale en Belgique, dans plusieurs clubs. J'ai joué à Mont-sur-Marchienne, j'ai joué à Sombreffe, j'ai joué aux Castors de Braine également. J'en garde des moments mémorables et j'ai encore beaucoup d'amis dans ce milieu-là. Évidemment, je continue à adorer le basket. Je n'y joue plus aujourd'hui malheureusement, mais je continue à pratiquer d'autres sports. La course à pied, la natation, le vélo, le tennis avec mes enfants. Ce sont des choses que j'adore pratiquer vraiment. En fait, on suit surtout ses passions.