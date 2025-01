Contrat fixe ou contrat variable? Le patron d'Engie révèle son choix: "C'est une question très, très personnelle"

Dans son interview pour RTL Info Signatures, Vincent Verbeke, CEO d'Engie Belgique, explique l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité, et veut se montrer rassurant. Face à cette volatilité, il explique aux consommateurs comment choisir entre un contrat fixe et un contrat variable et révèle son propre choix.

Pourquoi le prix du gaz et de l'électricité sont-ils en train d'augmenter et surtout, jusqu'où pourrait-il aller ? L'invité veut se montrer rassurant. "La situation n'est pas du tout aussi catastrophique que la situation que nous avons connue au pic de la crise", répond-il. "Les prix de l'énergie sur les marchés ont bien diminué, cependant, il faut rester évidemment vigilant, parce que quand on compare le niveau des prix de marché par rapport à ceux qu'on connaissait avant la crise, on constate qu'ils sont toujours environ deux fois plus élevés", admet-il.

Vincent Verbeke explique le prix du gaz prix par la perte de l'approvisionnement russe. "Ça représentait environ un tiers de nos approvisionnements suite à la crise en Ukraine et naturellement, il a fallu remplacer cet approvisionnement par du gaz naturel liquéfié qui est soumis aux aléas des marchés globaux et donc qui coûte plus cher", justifie-t-il. En ce qui concerne l'électricité : "Il est partiellement impacté par les énergies fossiles comme le gaz et donc c'est pour ça que le prix de l'électricité est un peu à la hausse et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut développer les énergies renouvelables", estime Vincent Verbeke.

Contrat fixe ou contrat variable ?

Alors, face à ces prix fluctuants et incertains, faut-il opter pour un contrat fixe ou un contrat variable ? Vincent Verbeke confie à Christophe Deborsu avoir un contrat variable, "mais ça dépend, au fond, c'est une question très, très personnelle", répond-il. "Ça dépend du cas particulier de chacun, finalement. Si jamais vous voulez un prix qui est le plus stable possible et vous voulez prendre une assurance, optez pour un contrat fixe. Si, par contre, vous voulez le prix le plus compétitif possible, mais vous êtes prêts à subir les aléas du marché, alors prenez un contrat variable. Il n'y a pas de réponse unique".