"J'entends encore des moustiques la nuit, pourquoi sont-ils encore là?", s'interroge Amandine

Il faisait encore 25 degrés il y a quelques jours, comme en été. On s'est récemment rendu compte, par exemple, que le moustique tigre survit à l'hiver belge. Plus il fait chaud, plus la vitesse de développement des moustiques est importante.

Ils aiment la chaleur et l'humidité, donc ils sont encore là et ils vous piquent toujours. Enfin, plutôt elles vous piquent encore. Car ce sont bien les femelles, uniquement, qui ont besoin de notre sang pour pondre.

On en parle souvent sur notre antenne, il fait chaud, de plus en plus tard dans l'année. Conséquence : la période d'activité des moustiques, s'étend, elle aussi.