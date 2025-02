Julie habite une copropriété et trouve que sa chaudière ne chauffe pas suffisamment: les propriétaires doivent-ils respecter une température minimum?

Mais on le sait, les sensibilités diffère entre chaque personne. Si vous trouvez qu'il fait trop froid chez vous, la première chose à faire est d'en parler avec votre propriétaire. Si aucune solution n'est trouvée, vous pouvez passer par le juge de paix .

Contrairement à nos voisins français, il n'y a pas de température minimum à respecter dans un logement. Dans la loi belge, il est juste mentionné que le bailleur doit permettre au locataire de se chauffer à sa guise. Et que cela reste confortable pour lui.

C'est une procédure gratuite. La situation dépend aussi de votre logement. Si vous louez une maison, vous devez avoir accès à votre chauffage et vous pouvez le régler à votre guise. En revanche, dans un immeuble à appartement, c'est plus compliqué.

Dans certaines copropriétés, les règles sont fixées avec le syndic pour limiter, voire arrêter le chauffage pendant les périodes les plus chaudes de l'année. Si des limites en termes de températures sont prises, elles le sont pour tous les appartements et ne peuvent pas être ciblées. Et dans tous les cas, cela doit être mentionné dans votre contrat de bail.