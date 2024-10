La 30e édition de la Journée Découverte Entreprises a attiré plus de 130.000 visiteurs

La 30e édition de la Journée Découverte Entreprises (JDE), qui se tenait cette année tout le week-end en Wallonie et à Bruxelles, a attiré plus de 130.000 visiteurs, ce qui représente un record de participation, selon Sudinfo, l'organisateur de l'événement.

À l'occasion de son 30e anniversaire, l'initiative s'est pour la première fois étendue sur deux jours, ce qui explique aussi le record de fréquentation. Les participants ont franchi les portes de 105 entreprises au total, allant des plus petites structures aux plus grands groupes industriels.

"Cette édition spéciale a permis au public de visiter des entreprises emblématiques comme McDonald's, Jost, Lasea, et EVS à Liège, la Confiserie Clarembeau à Namur, ou encore les hôpitaux Epicura et la SWDE dans le Hainaut", énumère dans un communiqué Katia Fazio, directrice commerciale et diversification du groupe Sudmedia.