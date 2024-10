La banque de Roger annonce qu'elle refusera bientôt les dépôts de cash: a-t-elle le droit de prendre cette décision ?

Et vous l’aurez probablement constaté, il est de plus en plus compliqué de trouver un distributeur de cash. Cependant, on voit apparaître un peu partout des distributeurs "Neutres". Il s'agit en réalité du résultat d’une association entre les banques Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC. C’est le fameux projet Batopin.

Cependant, seulement la moitié de ces nouveaux points de retrait disposent d’un système de dépôt. De plus, seuls les clients de ces quatre banques peuvent y déposer de l’argent.