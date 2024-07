La Belgique avec la France au Village olympique, "le plus beau que j'ai vu" selon Spahl

Olav Spahl est revenu de Paris où les 165 athlètes et 15 réservistes du 'Team Belgium' ont été inscrits officiellement pour participer aux Jeux Olympiques de Paris du 26 juillet au 11 août. Le chef de mission allemand en a profité pour visiter les logements à disposition de la délégation belge au Village olympique.

"Des sept que j'ai vu, c'est certainement le plus beau", a confié Olav Spahl mardi à Anvers sur l'un des six camps de base du 'Team Belgium' pour les JO. "Environ 400 membres de la délégation belge seront là avec les coaches, kinés, psychologues et autres membres du staff."

Ancien directeur technique de la fédération allemande de natation, Olav Spahl, 49 ans, a oeuvré pour le Comité olympique allemand (DOSB) et fut chef de délégation (adjoint) aux JO de Londres, Sotchi, Rio et Pyeongchang; ainsi qu'à Tokyo et Pékin pour la Belgique.