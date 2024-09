La Belgique, disqualifiée en relais, doit se contenter de trois médailles sur piste

Les patineurs belges ont conclu le programme sur piste des Championnats du monde de roller avec une disqualification en relais. Lundi matin, ils quittaient la ville de Montesilvano, en Italie, avec un total de trois médailles : l'or de Bart Swings sur la course aux points, l'argent de Swings sur le 1.000m et de Jason Suttles sur la course par élimination.

En raison de la pluie dimanche, il ne restait plus que la course relais à disputer lundi. La Belgique faisait partie des six équipes au départ de la première manche. Indra Médard a rapidement réussi à prendre la tête et a passé le relais à Jason Suttels. Ce dernier, dépassé par un Italien, a repris la première place. Cependant, il n'a pas réussi à transmettre correctement le relais à Bart Swings, entraînant une disqualification pour faute technique. Devant des tribunes presque vides, l'Italie a remporté la course, suivie de Taïwan et de la Colombie.

C'est le deuxième revers pour les Belges cette saison en relais. Lors des championnats d'Europe à Ostende, la Belgique n'avait pas atteint la finale en raison d'une chute de Bart Swings. Ce dernier avait néanmoins remporté la course aux points sur route et le marathon.