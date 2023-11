La Belgique termine à la 11e place du relais mixte à Ostersund

Avec Lotte Lie, Maya Cloetens, Florent Claude et Thierry Langer, la Belgique a réalisé trois fautes au tir et a terminé à 4:28.2 de la France qui s'est imposée en 1h09:09.9. La Norvège a pris la 2e place à 15.7 secondes et l'Italie a complété le podium en prenant la 3e place à 39.7 secondes.

Plus tôt samedi, Hanna Oberg et Sebastian Samuelsson ont offert la victoire à la Suède dans le relais individuel en 37:46.9. La Norvège, avec Sturla Holm Laegreid et Juni Arnekleiv, a terminé 2e à 13.8 secondes et la France, avec Fabien Claude et Julia Simon, 3e à 1:09.7.