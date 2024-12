Elio Di Rupo réagit à la vidéo de Bart de Wever déguisé en Saint-Nicolas: "Je trouve ça indigne"

Elio Di Rupo était l’invité de Martin Buxant ce dimanche après le RTL info 13H. Il s’agit de sa première grande interview depuis qu’il est devenu parlementaire européen. Il est notamment revenu sur la récente vidéo controversée de Bart De Wever, déguisé en Saint-Nicolas, et sur ses propos concernant les enfants ne parlant pas le néerlandais.

Comme le souligne Loïc Parmentier, deux analyses sont possibles. "Soit Bart De Wever ne pense qu'aux négociations en cours, celles du gouvernement Arizona. Et, parmi les petits francophones négociateurs, il y a un certain Georges-Louis Bouchez, le président du MR, qui a un peu de mal avec la langue du nord du pays, le flamand", indique notre journaliste politique. "Soit Bart De Wever se moque bien de Georges-Louis Bouchez, le gamin terrible, soit le formateur fait de l'humour communautaire sur les petits enfants bruxellois vus comme des fainéants", ajoute-t-il.

Au moment de commenter cette vidéo, l'ancien Premier ministre ne mâche pas ses mots : "Je trouve ça indigne. Même se moquer de Monsieur Bouchez… Mais il est un collègue de Bart De Wever dans les négociations. Ce n'est ni son enfant, ni son élève", explique Elio Di Rupo.

Au-delà de cette séquence, un autre élément inquiète le socialiste : "Je suis très inquiet, parce qu'on donne l'impression qu'on est en train de faire un gouvernement économique et social. Mais je rappelle quand même que Bart De Wever est le président de la N-VA, et l'article 1 de la N-VA, c'est la fin du pays. Et moi, je suis pour l'unité du pays (...)"

