Le lave-vaisselle de Noémie et Angélique tombe en panne après un an d'utilisation: peuvent-elles se faire rembourser?

Noémie et Angélique ont acheté un lave-vaisselle il y a un 1 an, mais il est aujourd’hui en panne et irréparable. Encore sous garantie, le magasin propose un bon d’achat, mais ils déduisent 45 euros du prix d’achat initial parce qu’elles ont utilisé le lave-vaisselle pendant un an. Est-ce bien légal?