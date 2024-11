"La Flandre interdit une bonne fois pour toutes": le delphinarium de Bruges fermera ses portes d'ici 2037

Le delphinarium du parc animalier aquatique Boudewijn Seapark à Bruges devra fermer ses portes d'ici 2037, en vertu d'une décision du gouvernement flamand, rapporte De Zondag dimanche. L'organisation réagit en affirmant qu'elle souhaite que le gouvernement respecte les accords précédemment conclus et qu'elle n'hésitera pas à les faire valoir par voie juridique si nécessaire.

Encore six dauphins en captivité

Cette attraction touristique à Bruges est le dernier endroit en Flandre où six dauphins sont encore détenus en captivité. "Nous avons déjà décidé par le passé qu'il n'y aurait pas de nouveau delphinarium et des mesures supplémentaires ont été prises pour le Boudewijn Seapark pour améliorer le bien-être des animaux", a déclaré le ministre flamand compétent Ben Weyts (N-VA). Un interdit de reproduction et d'importation a été instauré et les exploitants doivent construire un bassin extérieur d'ici 2027, assure aussi le ministre. Il a désormais mis un terme définitif à l'insécurité et aux discussions sur l'avenir du delphinarium de Bruges.