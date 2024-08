La gratuité scolaire en danger? "Pour les pouvoirs publics, ce n'est pas très coûtant", plaide la Ligue des familles

À l'aube de la nouvelle législature, et à quelques jours de la rentrée des classes, la Ligue des familles presse mercredi la nouvelle ministre de l'Education, Valérie Glatigny (MR), de maintenir et d'étendre la gratuité scolaire appliquée aujourd'hui jusqu'à la 3e année primaire et respectée par 8 écoles sur 10.

Depuis 2019, la Fédération Wallonie-Bruxelles alloue chaque année plusieurs millions d'euros en subsides aux écoles pour qu'elles puissent acheter les fournitures scolaires de base (crayons, marqueurs, cahiers,...) et les fournir gratuitement aux élèves. "Dès la première année (primaire), les parents fournissent un plumier et nous, on le remplit avec tout ce qu'il faut pour que l'année se passe bien. On fournit beaucoup de choses, les fardes, les intercalairesn les chemises en plastiques, les marqueurs fluos, ...", explique Alain Paquot, le directeur du groupe scolaire Bellenay Louis Donnay, à Herstal.

Avec l'arrivée du nouveau gouvernement MR-Les Engagés en Fédération Wallonie-Bruxelles, l'incertitude pèse toutefois sur le maintien de ce programme. Dans son accord de majorité, la coalition bleu turquoise dit en effet vouloir "évaluer" ces mesures de gratuité et les "adapter" le cas échéant.

Sans action de la nouvelle ministre de l'Education, le bénéfice de cette mesure ne sera plus assuré à cette génération d'élèves en 2025-2026

Pour la Ligue des familles, maintenir et étendre ce programme de gratuité à la 4e primaire dès la rentrée prochaine constitue toutefois "la première urgence". "Sans action de la nouvelle ministre de l'Education, le bénéfice de cette mesure ne sera plus assuré à cette génération d'élèves en 2025-2026", redoute la Ligue. "Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que les générations d'élèves qui ont bénéficié de ce matériel jusqu'à maintenant continuent d'en bénéficier l'an prochain et donc de prolonger d'une année cette gratuité scolaire le temps de l'évaluation", demande Merlin Gevers, chargé d'études à la Ligue des familles.

"On parle vraiment des fournitures minimales pour apprendre correctement à l'école. C'est fondamental pour donner à chaque enfant les meilleures chances. C'est aussi une mesure qui réduit la charge mentale et les tâches des parents -le plus souvent encore les mères- en leur évitant de devoir courir les magasins pour trouver chaque élément demandé sur la liste de rentrée au meilleur prix", insiste sa directrice générale, Madeleine Guyot.