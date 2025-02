La production militaire de la Belgique bientôt augmentée: pourquoi la Wallonie est-elle "la clé"?

Le message est clair, il faut augmenter notre production militaire, et ce, le plus vite possible. "On doit augmenter la production militaire, munitions, artillerie, véhicules blindés et tout, et c'est pour ça que je suis ici, parce que la Wallonie est la clé", insiste Théo Francken, le ministre fédéral de la Défense.

Ce qui ressort de cette réunion entre Adrien Dolimont, Pierre-Yves Jeholet et Théo Francken, c'est leur volonté commune de faire de la défense une priorité. Ils l'ont rappelé : le contexte géopolitique international est compliqué. Il se dégrade de jour en jour et il est essentiel d'investir pour notre sécurité.

Pour ce faire, la Wallonie est un atout : elle dispose d'un grand savoir-faire, d'une énorme expertise. Il faut savoir qu'au moins 80 % du secteur de l'industrie se trouve en Wallonie. Raison pour laquelle il y a une volonté de renforcer la collaboration entre le fédéral et les entités fédérées.

On doit montrer que la Belgique et la Wallonie comptent sur la carte du monde en termes de défense et en termes de sécurité

"Il y a des investissements qui peuvent être tout à fait variables, que ce soit dans les drones par exemple. Quand on voit Thalès, une entreprise à Liège qui a investi beaucoup suite à la guerre en Ukraine, mais aussi dans les munitions, mais aussi dans les chars, mais aussi dans l'aviation", réagit Pierre-Yves Jeholet. "On a vraiment en Wallonie cette chance d'avoir des grandes entreprises : FN Herstal, Sonaca, Techspace Aero (devenu Safran Aero Boosters, ndlr) et bien d'autres. On a ce savoir-faire, et donc par rapport à d'autres pays européens ou autres, on doit aussi montrer que la Belgique et la Wallonie, elles comptent sur la carte du monde en termes de défense et en termes de sécurité."

Au niveau des chiffres, l'objectif du gouvernement fédéral, et c'est dans l'accord de coalition, c'est d'augmenter de 4 milliards d'euros le budget consacré à la défense d'ici 2029. Il faut savoir qu'actuellement, on est à 8 milliards, il faudrait atteindre 12 milliards d'ici là, et ce, pour atteindre les fameux 2 % du PIB comme demandé par l'OTAN.

Aujourd'hui, nous sommes à 1,3 % du PIB de la Belgique consacré à la défense, ce qui est encore trop peu.

Le ministre-président du gouvernement wallon, Adrien Dolimont, s'est dit très satisfait de cette rencontre avec le ministre de la Défense, Théo Francken, et le ministre wallon de l'Économie, Pierre-Yves Johelet.