L'âge légal de la pension passe de 65 à 66 ans dès le 1er janvier: voici tout ce qu'il faut savoir

"Tout dépend de vos années de carrière, quand est-ce que vous avez commencé à travailler et combien de temps vous avez passé à travailler", répond notre journaliste. "Si vous avez travaillé pendant 42 ans, vous pourrez partir à la retraite à 63 ou bien 64 ans. Et ça continue comme ça : si vous avez travaillé 43 ans, vous pourrez partir à 61 ou bien à 62 ans. Et enfin, si vous avez 44 ans de carrière, vous pourrez partir même à 60 ans".

Par contre, si vous décidez de prendre une pension anticipée, votre carrière sera plus courte. Par conséquent, le montant de votre pension pourra lui aussi être moins élevé.

D'autres critères

Il faut également savoir qu'il existe des régimes d'exception pour certains types de travaux et certaines fonctions. Par exemple, les fonctionnaires vont partir en général à la pension à 61 ans. Les salariés, eux, partent un peu plus tard, à 63 voire 64 ans. Et les indépendants, c'est eux qui partent à la pension plus tard, à 65 ans.

Ces estimations se basent sur trois variables: d'abord, l'ensemble de votre carrière. Ensuite, deuxième variable, d'abord votre situation familiale au moment de votre pension. Donc, si vous êtes marié, célibataire ou si vous avez des enfants à charge. Et enfin, pour dernière variable, on regarde les règles de calcul au moment de prendre votre pension. Par exemple, si le nouveau gouvernement décide de réformer le système, il y aura un nouveau calcul au moment où vous allez prendre votre pension.

Si vous souhaitez connaître le montant personnalisé de votre pension, rendez-vous sur mypension.be.