Le Centre d'Action Laïque critique la visite d'Etat du pape en Belgique: "L'impartialité de l'Etat a été bafouée"

Le Centre d'Action Laïque a décliné l'invitation faite par le palais d'assister à la visite du pape au château de Laeken ce vendredi matin. D'après le centre, qui lutte pour une stricte séparation de l'Eglise et de l'Etat, la venue du pape en tant que chef d'Etat mais aussi en tant que chef spirituel sème la confusion et "bafoue l'impartialité de l'Etat".

Invité à répondre au CAL, Tommy Scholtès, porte-parole des évêques de Belgique, a rappelé que le pape était également un chef d'Etat. "Un tout petit Etat, c'est vrai, mais qui a une parole qui a du sens, a-t-il considéré. Le personnage du pape est d'abord le personnage politique avec un discours sur un certain nombre de points (la fraternité, la relation, le dialogue, la culture, l'histoire de la Belgique) qui n'ont rien de religieux". Pour le porte-parole des évêques, il est important que le pape parle de valeurs lors de ces nombreux voyages. "Il ne parle pas de la foi, il parle de ce qui est important pour lui", rappelant que d'autres personnalités ont eu droit à un traitement similaire. "C'était le cas pour le Dalaï-Lama et le grand patriarche de Constantinople, a-t-il cité. Venir épingler la personnalité du pape ne me paraît pas juste".

Le Centre d'Action Laïque a quant à lui salué le fait que le pape ait parlé de "crimes" et non plus de "péchés" au sujet des agressions sexuelles commises dans le cadre religieux. Néanmoins, le CAL a rappelé ses exigences en la matière. "Que l'Eglise fasse son examen de conscience, qu'elle accompagne de manière radicale les victimes dans leur reconstruction, qu'elle fasse de la prévention pour qu'il n'y ait plus ces violences sexuelles au sein de l'institution et de punir et exclure ces prêtres" pédocriminels, a expliqué Lionel Rubin, directeur adjoint du centre d'études du CAL.

Le CAL s'est également réjoui des mots "sans ambiguïté" utilisés par le Premier ministre Alexander de Croo et le roi dans leur discours au sujet des violences sexuelles commises dans l'Eglise.