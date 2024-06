Le chômage en Wallonie a bien baissé en dix ans mais le nombre de chômeurs de longue durée augmente: comment expliquer cela? 

"En 2014, le taux de chômage en Wallonie était plus ou moins de 12%. En 2023, on est à 6. C'est très bien, cela veut dire que le chômage a diminué. Mais, dans les catégories d'âges qu'on observe dans le chômage, les personnes qui sont au chômage depuis plus de deux ans, ces dernières années, augmentent", a-t-il expliqué.

Il y a donc moins de chômeurs en Wallonie, mais davantage de chômeurs de longue durée.

Le rôle de la crise Covid

"Ça s'est renforcé à partir de la crise covid, analyse-t-il. Pendant la crise, les pouvoirs publics ont pris toute une série de mesures pour stabiliser la situation socio-économique, protéger en quelque sorte les citoyens et citoyennes. Et c'est le rôle des États. Mais pendant ce temps-là, on n'a pas créé de nouveaux emplois. Donc celles et ceux qui étaient déjà au chômage et sont restés dedans. La difficulté, c'est que plus on reste dans une situation de chômage, plus on va avoir des difficultés de sortir de ce chômage."