Le conducteur ayant mortellement renversé une dame à Kain a pris la fuite: ce genre de délits est en augmentation

Une dame d'une septantaine d'années a été mortellement percutée par une voiture hier à Kain, près de Tournai. Le conducteur a pris la fuite. Ce comportement est en augmentation. On compte en moyenne 12 délits de fuite par jour.

En Wallonie, plus de 1.000 accident par an sont suivis par un délit de fuite (4.500 en Belgique), selon les chiffres de l'Agence Wallonne pour la Sécurité Routière (ASWR).

Toujours en Wallonie, 1 accident corporel sur 10 est suivi d’un délit de fuite en moyenne. Les piétons, les cyclistes et les cyclomotoristes sont le plus souvent victimes d’un délit de fuite. Les accidents impliquant un piéton sont proportionnellement 2 fois plus souvent suivis d’un délit de fuite (21% contre 10%).