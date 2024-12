Le congé parental va atteindre un record : les hommes sont plus nombreux à y avoir recours

Les hommes sont de plus en plus nombreux à profiter de la mesure. A titre d'exemple, de septembre à novembre, ils ont été 10% de plus à prendre un congé parental, tandis que la hausse chez les femmes a été de 3,6%. En chiffres absolus cependant, les femmes sont toujours les premières bénéficiaires de cette interruption thématique: environ 62.840 femmes pour 38.283 hommes par mois entre septembre et novembre.