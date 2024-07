Tomorrowland fête ses 20 ans: découvrez notre documentaire inédit sur le plus grand festival électro du monde

Pour fêter dignement les 20 ans du festival Tomorrowland, RTL Play vous propose un documentaire inédit sur l'événement phénomène. De plus, la chaîne vous permet de suivre le show en direct, et ce, durant trois jours.

Cela fait maintenant 20 ans que le festival d'électro Tomorrowland fait rêver le public et les plus grands DJ du monde. Cette année, c'est à nouveau le gratin de la scène électronique qui sera présent, avec notamment David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike ainsi que Afrojack.

Nous sommes allés à la rencontre des DJs Henri PFR, Lost Frequencies ainsi que Daddy K, et des animateurs David Antoine, Lucile Rochelet, Jill, Sophie Pendeville et Olivier Pairoux, qui vous ont fait vivre le festival depuis tant d'années. Ils vous révéleront les secrets de la magie de Tomorrowland et reviendront sur leurs meilleurs moments, les interviews les plus mémorables et l’histoire du festival devenu une fierté nationale !

À noter également que, en tant qu'habituée de ce festival, Mademoiselle Luna recevra un vibrant hommage.

Et pour celles et ceux qui n'ont pas réussi à obtenir de tickets cette année, qu'ils se rassurent : RTL Play vous propose de suivre le festival en direct. Le vendredi 19 juillet de 16h à 01h, le samedi 20 juillet de 16h à 01h et enfin, le dimanche 21 juillet de 16h à minuit.