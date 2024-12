Le néerlandais obligatoire à l'école: qu'en pensent les Belges francophones?

Ce jeudi, Georges-Louis Bouchez a annoncé que l'apprentissage du néerlandais serait obligatoire en Fédération Wallonie-Bruxelles en 2027. Pourtant, les petits Wallons délaissent de plus en plus souvent cette langue, qui est pourtant la plus parlée du pays. Mais comment améliorer leur opinion ? Najib Bauwens, professeur de langues, donne quelques pistes de réflexion.

Récemment, sur RTL info, des élèves du Hainaut ont justifié cette préférence en disant : "Le néerlandais, c'est moche" ou "On nous l'impose". Pourtant, le néerlandais est la première langue parlée en Belgique. Pour d'autres, plus âgés, l'apprentissage du néerlandais est primordial : "On est dans un pays où bilingue et je crois que c'est important.", "De mon temps, je ne le voyais pas de la même manière que maintenant. Maintenant, on le voit quand même plus parce que ça devient beaucoup plus important. Une fois que vous avez besoin de travail, on vous demande la langue du néerlandais.", expliquent ces Liégeois.

Pour Najib Bauwens, professeur de langues, le problème vient de la manière dont cette langue est enseignée : "On considère le néerlandais comme une langue morte. On se limite à de petites règles en classe, et ce n'est pas comme ça qu'on apprend une langue. Je pense que pour apprendre une langue, il faut être immergé dedans", explique-t-il.

Selon lui, il est essentiel de rendre les cours plus dynamiques et attrayants : "Il faut dynamiser le cours de néerlandais et l’apprentissage en utilisant les nouvelles technologies, des applications à la fois tendances et ludiques, qui captent l’intérêt des jeunes. Il faut aller les chercher là où ils sont", ajoute Najib Bauwens.

Ce jeudi, Georges-Louis Bouchez a annoncé sur Bel RTL que les cours de néerlandais deviendront obligatoires pour tous les élèves dès 2027. "Il y a une vraie difficulté à trouver des enseignants, mais l’objectif est très clair : le néerlandais sera obligatoire en 2027 en Fédération Wallonie-Bruxelles", a-t-il déclaré. Que pense Najib Bauwens de cette décision ? "L’idéal serait évidemment que chaque Belge soit bilingue, français/néerlandais ou néerlandais/français. Cela favoriserait la culture, le tourisme, le commerce, et permettrait à chaque Belge de se comprendre. Nous pourrions voyager dans les pays voisins et nous faire comprendre", explique-t-il. Il ajoute : "Cela serait particulièrement utile pour les Flamands qui veulent aller en France, ou inversement, pour les Bruxellois et les Wallons qui voyagent aux Pays-Bas."

Cependant, même si cet objectif est idéal, le problème principal reste le même, comme le souligne le professeur : "La pénurie d’enseignants complique évidemment la situation." L’apprentissage du néerlandais pour les francophones passe donc par une meilleure disponibilité de ces enseignants, qui font cruellement défaut.