Le nombre de bébés nés en 2024 par région dévoilé par Statbel: la chute se poursuit pour la troisième année consécutive

Le nombre de naissances en Belgique a chuté de 4,6 % en 2024 par rapport à la moyenne des années précédentes, selon Statbel. Bruxelles enregistre la plus forte baisse.

Le nombre de naissances en Belgique en 2024 a baissé de 4,6% par rapport à la moyenne des années 2020-2023, ressort-il mercredi des chiffres provisoires de Statbel. Selon l'office de statistique belge, le solde naturel, soit la différence entre les décès et les naissances, de l'année passée sera très probablement négatif.

Cette diminution s'observe dans les trois régions. Bruxelles a connu la plus forte baisse avec 7,7% de naissances en moins (13.900), suivie par la Wallonie et ses -6,6% (32.900). La Flandre a enregistré une chute plus modérée de -2,6% (61.900).

Statbel s'attend à ce que le solde naturel de 2024 soit à nouveau négatif. Avec un total provisoire de 112.131 décès, ce solde s'établit à -3.451. En 2023, il était de -1.057.

Cette tendance de solde naturel négatif en Belgique est relativement récente et remonte à 2022. Avant cela, toutes les années depuis 2000 affichaient un solde positif, à l'exception de 2020, fortement impactée par les décès liés à la pandémie de Covid-19.

Statbel précise que "ces chiffres provisoires ne permettent pas de faire des constatations claires mais donnent les grandes lignes de l'évolution du nombre de naissances".