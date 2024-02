Le nombre de cancers devrait fortement augmenter dans les années à venir: voici pourquoi

Au total, une personne sur cinq est atteinte d'un cancer au cours de sa vie. Un homme sur neuf et une femme sur douze décèdent en moyenne d'un cancer. Les causes de cette augmentation probable de cancers sont notamment la hausse de la population mondiale et le fait que l'espérance de vie augmente.

En 2022, 9,7 millions de personnes sont mortes d'un cancer, selon le CIRC. Les types de cancers les plus fréquents sont ceux du sein, des poumons et du côlon. La forme de la maladie la plus fréquente chez les femmes est le cancer du sein, suivi des cancers du poumon et du côlon. Les hommes sont quant à eux principalement touchés par le cancer du poumon, suivi des cancers de la prostate et du côlon.

Le nombre de cas mortels devrait augmenter de 38% d'ici à 2045 en Europe, selon le Centre international de recherche sur le cancer.