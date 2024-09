Le pape François poursuit sa visite en Belgique à la KULeuven: "Elargissez les frontières de la connaissance"

La chorale de l'université louvaniste a accompagné l'arrivée du pape en interprétant des chants de Felix Mendelssohn, Giovanni Pierluigi da Palestrina, James Moore et Peter C. Lutkin. Le souverain pontif a écouté un discours sur l'histoire de l'université de Louvain, qui fête ses 600 ans. C'est l'une des raisons de la visite du pape en Belgique.

"Je suis heureux d’être parmi vous et je remercie le Recteur pour ses paroles de bienvenu par lesquelles il a rappelé l’histoire et la tradition dans lesquelles cette Université est enracinée, ainsi que certains des principaux défis actuels auxquels nous sommes tous confrontés.", a déclaré le souverain pontif en continuant sur le rôle des universités : "Je voudrais donc vous adresser une simple invitation : élargissez les frontières de la connaissance ! Il ne s’agit pas de multiplier les notions et les théories, mais de faire de la formation académique et culturelle un espace vital qui englobe la vie et parle à la vie".

Le pape François a aussi pris part, vendredi après-midi, à une session académique sur les réfugiés et la migration. Environ 250 personnes participaient à cette session.

Après la session académique, le pape a pris, à bord d'une voiturette, la direction de l'Hôtel de ville de Louvain et de la Grand Place. Il va passer à proximité de l'église Sint-Pieters avant de prendre la Naamsestraat et quitter Louvain.