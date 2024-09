Le pape a-t-il convaincu avec son discours? "Il a répondu à toutes les questions"

Le pape François était, ce samedi matin, à la basilique de Koekelberg. Durant la cérémonie, six personnes ont pris la parole pour lui poser des questions et l'interpeller sur des points existentiels. Le souverain pontife a ensuite répondu dans un long discours.

Un total de 3.250 personnes avaient garni les rangées de chaises de la basilique pour assister à la visite du souverain pontife, principalement des évêques, prêtres, diacres, animatrices et animateurs pastoraux. Parmi ces personnes, six d'entre elles ont pris la parole pour s'adresser au pape : un prêtre, un agent pastoral, un théologien, un religieux, un aumônier de prison et une responsable de la lutte contre les abus sexuels dans l'Église.

Mia De Schamphelaere, socialement engagée et active en tant que membre du Parlement flamand et fédéral par le passé, a évoqué les violences sexuelles commises au sein de l'Église. "Comme beaucoup de citoyens, nous avons ressenti de l'horreur, de la tristesse et de l'impuissance. Nous étions également choqués et honteux en tant que croyants. Nous avons eu l'opportunité de transformer la colère et la tristesse en aide concrète. En collaboration avec d'autres bénévoles compétents et expérimentés, nous prenons en charge les victimes. Nous leur offrons un espace sûr pour parler des souffrances qu'ils ont subies."