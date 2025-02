Le Parlement a validé le projet: le téléphone portable sera bien interdit dans les classes dès la rentrée prochaine

"Le but n'est pas de diaboliser cet outil mais de réguler le temps d'utilisation des plus jeunes", a commenté lundi la ministre Valérie Glatigny (MR) lors de la présentation de son texte devant les députés. Déjà en vigueur dans de nombreux autres pays, cette interdiction vise à améliorer la qualité des apprentissages et la concentration des élèves mais aussi à améliorer le climat scolaire de manière générale. Les modalités d'application de cette interdiction, en ce compris les sanctions, seront déterminées par les directions d'écoles et insérées dans leur règlement d'ordre intérieur respectif.

Des dérogations sont prévues pour les élèves en situation de handicap ou ceux qui souffrent d'un trouble de santé qui nécessite l'utilisation d'un dispositif médical associant un équipement de communication.

Le projet de décret a été approuvé lundi après-midi par les députés de la majorité MR-Engagés, appuyés par l'opposition PS. Egalement dans l'opposition, Ecolo et le PTB se sont, eux, abstenus. Le texte devrait être définitivement approuvé d'ici quinze jours en séance plénière du parlement de la FWB.