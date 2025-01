Le prix des maisons de repos ne cesse de croître en Belgique: "Heureusement, j'ai été économe dans ma vie"

En matière de santé et de prise en charge, les 65 ans et plus représentent en moyenne 20 % de la population, soit 2,3 millions de Belges qui espèrent, peut-être s'offrir une place en maison de repos pour terminer leurs vieux jours. Problème, le coût de ces établissements ne cesse d'augmenter, ce qui n'est pas forcément le cas des pensions. A Bruxelles et en Wallonie, il faut compter en moyenne 2000 euros par mois pour une maison de repos standard.