Le rendez-vous de la dernière chance ? Vanessa Matz tente d'apaiser les tensions chez bpost

C'est toujours le blocage chez bpost. La direction et les syndicats ne tombent pas d'accord concernant la réorganisation des tournées, avec toujours des piquets de grève dans les centres de tri à Bruxelles et en Wallonie.

Cela fait plus d'une semaine maintenant qu'une grève est en cours chez bpost. Travailleurs et syndicats ne sont pas d'accord avec la nouvelle organisation du travail. Alors que bpost connaît des difficultés financières dans un système toujours plus concurrentiel, l'entreprise souhaite une cadence de travail plus importante. Mais pour les facteurs et factrices, c'est inacceptable. Un point sur lequel les syndicats ne transigeront pas, comme ils l'ont encore répété ce lundi, c'est la suspension de ce plan de réorganisation prévu par la direction.

(c) RTL info - Les syndicats bloquent le site de la filiale de Bpost Staci

Vanessa Matz tente d'apaiser les tensions

Après de nombreuses réunions, qui n'ont abouti à aucun accord, Vanessa Matz, la ministre des entreprises publiques, essaye en ce moment de déminer la situation. Elle discute ce lundi début d'après-midi avec la direction de bpost en ligne pour rencontrer en présentiel l'ensemble des syndicats de bpost. Ils sont attendus dans son cabinet à 14 h 30.