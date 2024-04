"Le retard est dramatique et irrattrapable": les conséquences des pluies incessantes sur les chantiers

Trois entreprises de construction sur quatre ont connu des retards au cours des derniers mois en raison des fortes pluies : c'est le constat de la fédération de la construction. Ce retard atteint en moyenne deux à quatre semaines. Il dépasse même les quatre semaines pour 30 % des entreprises. "Quand la pluie est trop forte et qu'il n'est pas possible de travailler, on s'arrange avec les responsables. Mais s'il pluvine, on prend sur nous", explique Eric, chef de chantier.

La faute à cette pluie incessante qui tombe depuis le mois d'octobre : l'hiver dernier ayant été le 3e plus humide depuis 1850. Selon l'IRM, une telle situation est tout à fait exceptionnelle et ne se produit qu'une fois tous les 50 ans.