Le risque de multiplication d'incendies de forêt en Belgique augmente... et notre pays n'est pas prêt à y répondre

Le risque de multiplication d'incendies de forêt en Belgique augmente en raison du réchauffement du climat. Et le pays n'est pas suffisamment équipé, selon un rapport du Centre d'analyse des risques climatiques (Cerac) dont Le Soir a pris connaissance.

Le rapport du Cerac part du constat que la Belgique connaît des conditions plus chaudes et plus sèches avec des épisodes de sécheresses plus intenses. Les incendies de forêt deviendront plus fréquents en raison de sécheresses accrues en été et au printemps, causées par une diminution des précipitations et une augmentation de l'évaporation.