Incendie dans un immeuble à Molenbeek-Saint-Jean: une soixantaine de personnes évacuées

"Une soixantaine d'habitants ont été évacués et rassemblés dans le hall d'entrée d'un immeuble avoisinant et dans la station de métro Gare de l'Ouest, toute proche."

Le feu s'est déclaré vers 04h50 au niveau de la façade arrière de l'immeuble de dix étages dans l'avenue De Roovere. "Nous avons immédiatement augmenté nos ressources et une pré-alerte de Plan d'intervention médical (PIM) a été activée, à la suite de quoi la Croix-Rouge était également en pré-alerte", détaille le porte-parole des pompiers bruxellois, Walter Derieuw.

Le porte-parole explique encore que l'incendie s'est propagé via une gaine technique, vers la cuisine de l'appartement du neuvième étage et qu'il a été éteint à l'aide de la grande échelle et depuis l'intérieur du bâtiment.

Aucun blessé n'est à déplorer, mais trois appartements sont inhabitables. La police et les services communaux se chargent de reloger les personnes sinistrées, alors que les habitants des autres logements ont pu rejoindre leur habitation une fois que les pompiers ont ventilé et contrôlé le CO.