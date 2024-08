Le secteur de la santé belge de plus en plus ciblé par des cyberattaques: "Cela permet de pouvoir négocier une rançon"

La Belgique n’est pas le plus mauvais élève européen, en terme de cyberattaques. Nos voisins, comme les Pays-Bas et le Luxembourg, ont en effet vu le nombre de cyberattaques augmenter respectivement de 33 % et de 102 % par rapport à l’année dernière.

En octobre 2021, la clinique Saint-Luc à Bouge est victime d’une cyber-attaque. Les missions de soin sont compromises, mais aucune donnée n’est exfiltrée. Trois ans plus tard, la clinique a renforcé sa sécurité: "Toute une série de logiciels et de matériels viennent en permanence sonder et analyser pour détecter le plus rapidement possible un risque, puis le communiquer pour qu'on puisse agir", assure Adrien Dufour, le directeur général de la clinique.



Dans les mois qui suivent l'attaque de 2021, plusieurs hôpitaux en sont également victimes.

En Belgique, le secteur des soins de santé est le plus impacté par les cyberattaques. On en comptabilise plus de 2.700 par semaine, par organisation. C'est 784 attaques de plus que la moyenne mondiale.

Xavier Bellekens est spécialiste en cybersécurité: "Avoir un impact sur la population permet de créer du stress sur l'équipe technique, sur l'équipe de direction et de pouvoir négocier une rançon", explique-t-il.