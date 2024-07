"Le sport, ce n'est pas que des médailles": Lola Mansour et Jean-François Lenvain abordent la face cachée des athlètes

Nous sommes à J-1 de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Cette compétition, très regardée, est l'aboutissement des années de sacrifices des athlètes. "Avant un événement aussi grandiose, il n'y a que la compétition en ligne de mire. C'est 4 années de sacrifices, d'entraînements intensifs, qui vont aboutir à un moment clé", explique Lola Mansour, judokate professionnelle et invitée de ce RTL info 13 h. En collaboration avec Jean-François Lenvain, ils ont écrit "Portraits de champions", qui traite des coulisses de la vie d'un athlète de haut-niveau. "La compétition, c'est la pointe visible de l'iceberg", précise Lola Mansour.

Victime d'un grave accident

Et la professionnelle sait de quoi elle parle. En 2019, elle a été victime d'un grave accident, qui l'a obligé à interrompre sa carrière. Au cours de ce processus de guérison, elle croise la route de Jean-François Lenvain, accompagnateur social de nombreux sportifs de haut niveau. "Le souci, c'est qu'on limite souvent la perception des sportifs à des victoires et des défaites. Mais à côté, il y a un manque de consistance dans la manière dont on les voit et dans la manière dont ils se voient eux-mêmes. Notre but, c'est de pouvoir vire autre chose, notamment en développant des projets sociaux", explique le marathonien.

À lire aussi Ils vivent dans un paquebot de luxe en pleine mer: l'incroyable village olympique des surfeurs aux JO 2024