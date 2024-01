Le succès des deux-roues se confirme: près d’un Belge sur deux compte acheter un vélo neuf

47% des Belges comptent acquérir un vélo neuf, principalement un vélo électrique chez un vélociste, ressort-il d’une étude réalisée par la Fédération de la Mobilité TRAXIO. Cette étude de marché sur les intentions d’achat de vélos a été réalisée auprès de 2.000 répondants.

Dans le détail, 47% de sondés disent vouloir achter un vélo. 18% hésitent encore. Dans quel délai compte-t-il réaliser cet achat? 39% planifient un achat dans les deux ans, 43% dans un laps de temps entre deux et cinq ans et 17% n’achèteront que dans cinq ans, voire plus. Ce qui signifie que les achats s’étaleront bien dans le temps, avec un bon rapport entre le court et le long terme.