Le taux de permis de conduire en boite automatique délivré continue d'augmenter: qu'est-ce qui explique ce succès?

Une voiture sur 2 en Belgique est désormais vendue avec une boite automatique. C'est le cas de toutes les voitures hybrides et électriques qui sont d'office en automatique. De plus, les candidats anticipent le fait qu'à l'avenir, toutes les voitures n'auront plus de boite manuelle.

Le titulaire qui a passé son permis en boîte automatique (permis B78) ne peut pas conduire une voiture dotée d'un changement de vitesse manuelle. Il doit, pour ce faire, repasser un permis avec des heures d'auto-école.

À l'inverse, un conducteur qui a passé son permis en boite manuelle peut rouler avec toutes les voitures. Les auto-écoles se sont adaptées en ce sens : l'an dernier, il n'y avait qu'une seule voiture automatique pour 5 bureaux. Désormais, il y en a au moins une par bureau.

Des auto-écoles qui estiment que la formation avec une boite automatique pourrait être plus courte, car selon elles, la maîtrise de l’embrayage prend entre six et huit heures de cours.



Mélissa, une jeune fille candidate au permis de conduire, témoigne sur ce choix. Elle apprend à rouler en automatique, alors que sa famille a tenté de la faire changer d'avis. "On me dit plutôt de le faire en manuel et puis par la suite pourquoi pas partir sur une automatique", dit-elle. "Il est vrai que quand il faut choisir une voiture, c'est parfois plus trouver d'acheter une occasion en automatique. : c'est beaucoup plus cher et pas encore très accessible, ça prête à réfléchir".