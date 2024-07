"Le tourisme, un vecteur de l'économie wallonne": quelle est l'attraction la plus populaire du sud du pays?

Nous avons demandé à Etienne Claude quelle était l'attraction touristique wallonne qui attirait le plus de public. Sans hésitation, il a répondu: "Pairi Daiza évidemment". Il affirme que le parc zoologique accueille en moyenne 3 millions de visiteurs par an. Il va même plus loin: "On vise beaucoup plus haut".

Nous avons également interrogé notre interlocuteur sur l'importance du secteur touristique pour l'économie wallonne. "On a 60.000 emplois qui sont non-délocalisables. On a une valeur ajoutée au niveau de l'économie qui se situe à cheval entre l'agriculture et tout ce qui est milieu industriel, secteur de la construction. Donc on est vraiment un des vecteurs et on insiste sur ce côté économique. Le tourisme ce n'est pas que de l'amusement, ce sont aussi des entrepreneurs", avance-t-il.