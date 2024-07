Dans les Fagnes, des professionnels du tourisme prêts mais inquiets: "Il n'y a rien qui va cette année"

Pourtant, tout est prêt pour accueillir les touristes : kayaks, pédalos, bateaux et paddle n'attendent plus que d'être loués. "Quand la météo va s'annoncer bonne sur 2-3 jours, forcément il y aura toutes les locations qui seront à fond", raconte Jonathan Herzet.

"18 degrès dans l'eau, 17 à l'extérieur, il y a peu de monde dans l'eau, il n'y a rien qui va cette année". Une veste sur les épaules, Serge n'a jamais vu pareil début de mois de juillet. Aucun vacancier n'est présent. "On devrait être blindés, on devrait être quasiment complets", déplore Serge.

Le lac de Robertville est un des sites touristiques les plus fréquentés des Fagnes. Mais sans le soleil, difficile d'attirer les touristes. Aujourd'hui seulement deux saisonniers sont présents sur la vingtaine habituelle.



"Normalement on devrait avoir deux étudiants ici pour la location des bateaux, trois dans la cafétéria et un à l'entrée. Mais je ne sais pas les engager et les payer pour ne rien faire", explique Serge Piron.



Habituellement le lac de Robertville accueille près de 1500 visiteurs quotidiennement en haute saison. Depuis le début du mois d'avril, à peine 2000 personnes ont franchi les grilles du site touristique.

Avec des vacances d'été plus courtes et pour l'instant une météo défavorable, le secteur touristique des Fagnes espère rapidement pouvoir enfin démarrer la saison estivale.

À lire aussi Les moules de Zélande : une année 2024 catastrophique ?