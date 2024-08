Le tram de Liège est arrivé dans le centre-ville pour son premier test grandeur nature: voici pourquoi il circule à vide et au ralenti

Le tram de Liège effectue son premier test grandeur nature ce mardi. Il traverse la Cité Ardente de part en part, à vitesse réduite, notamment pour vérifier la mise au gabarit et la bonne circulation sans rencontrer de problèmes techniques.

Ce mardi, le tram de Liège traverse la Cité Ardente, depuis la station Marengo jusqu'à la Station de la Place du Général Leman, en passant par Féronstrée. Les Liégeois commencent à voir le bout du tunnel dans ce chantier titanesque avec ce premier test grandeur nature.

Le tram circule à vitesse réduite, 5 km/h, ce mardi. "Il s'agit d'une part de tester le gabarit, est-ce que le tram passe bien partout, et en même temps de tester le tronçon équipé d'une ligne aérienne de contact pour voir si sur le plan électrique tout fonctionne bien. Pour cette première sortie du tram en ville, il sera accompagné d'une équipe de sécurité qui vérifiera que tout se passe bien et assurera aussi la sécurité des personnes qui seront attirées par ce grand tram qui va rentrer en ville. Nous rappelons à chacun de faire attention, il fait 45 mètres de long et il lui faut 30 mètres pour s'arrêter", explique Daniel Wathelet, responsable de la communication au TEC pour le tram de Liège.