Les animaux sont désormais considérés comme des êtres sensibles: qu'est-ce que cela va changer pour eux?

Le 31 août, Iron était euthanasié malgré un long combat de la SPA de La Louvière. L'amstaf était soupçonné d'être impliqué dans la mort de la jeune Talya en 2021 à Strépy Bracquegnies.

Considérer l'animal comme un être sensible dans la constitution pourrait peut-être éviter ce genre d'issue. "Si on avait pu considérer la sensibilité d'Iron, cela aurait pu être pris en compte, et il y aurait eu un tout autre débat", note Gaëtan Sgualdino, directeur général de la SPA de La Louvière. "On n'aurait pas pu arriver à ce résultat-là, mais malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière".

Il s'agit en fait d'une phrase ajoutée au texte existant. Il n'est pas question ici de droits des animaux, mais plutôt de les considérer comme des êtres sensibles. Pour les refuges, cette avancée est cruciale. "On peut imaginer que la dimension sensible d'un animal puisse amener une prise en compte de la société, des besoins des animaux et donc aggraver certaines peines", explique le directeur de la SPA.