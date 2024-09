Testachats et Unia attaquent la SNCB en justice concernant ses nouveaux tarifs

L'organisation de défense des consommateurs Testachats et le centre interfédéral pour l'égalité des chances Unia ont annoncé vendredi leur décision d'attaquer en justice la SNCB afin d'adapter sa politique tarifaire jugée "discriminatoire", ont-elles fait savoir vendredi par communiqué. Les deux organisations dénoncent les différences de prix entre les billets achetés par voie numérique et ceux vendus via les guichets ou distributeurs automatiques.

Testachats et Unia pointent notamment des différences de quelques euros entre l'achat de titres de transport via l'application de la SNCB et l'achat au guichet physique. La mise à disposition d'un abonnement de type Flex (pour deux à trois voyages par semaine sur une même ligne) proposé uniquement via l'application de la société ferroviaire est également remise en cause.

Les deux organisations avaient déjà lancé un ultimatum à la SNCB à la mi-juillet, réclamant la modification de sa politique tarifaire. Elles ont finalement décidé de mener leur menace à exécution et lanceront prochainement une action en justice devant le tribunal de première instance de Bruxelles.