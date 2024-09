"Les études le disent": les ondes de nos téléphones causent-elles vraiment le cancer ?

Pour certains, les ondes des téléphones font peur. "J'essaie de mettre mon téléphone à des zones qui ne sont pas sensibles pour le corps", indique une Liégeoise. Pour d'autres, ce n'est pas un sujet de préoccupation. "J'avais déjà entendu que cela pouvait avoir des conséquences, mais je ne fais pas attention", "À vrai dire, je ne prends pas de précaution", ajoutent d'autres.

Pas de lien avec le cancer

L'OMS (organisation mondiale de la santé) vient de sortir une étude qui devrait clore les débats : les ondes de nos téléphones n'auraient pas de lien avec le développement de cancers. "Les ondes sont des rayonnements tout comme la lumière par exemple. Quand elle nous touche une partie de l’onde se réfléchit et une autre est absorbé par notre corps et se transforme en chaleur. L’effet thermique des ondes a été prouvé et c’est pour cela qu’il y a des règles pour réglementer leur usage en Belgique. C’est le seul effet qui a été prouvé, les autres effets ne le sont pas", explique Benjamin Vatovez, responsable onde à l’ISEP.