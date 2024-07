Les jeunes Belges terminent neuvièmes en Tchéquie

Lors du premier tour, la Belgique a disputé trois matches. Avec deux victoires face à la Turquie (10-6) et Israël (11-10) et une défaite contre la Grande-Bretagne (3-10), elle a terminé deuxième de son groupe et s'est qualifiée pour une poule de classement.

Dans cette poule, les jeunes Belges ont gagné contre la Pologne (21-6) et l'Autriche (16-3) et se sont aussi inclinées contre l'Autriche (12-23). La Belgique, qui a terminé première de cette poule de classement, a terminé en neuvième position au classement final.